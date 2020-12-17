Новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение от коронавируса.

Сам факт подтвердил директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Да, Геннадий Кернес умер. Пока без подробностей», — сказа Юрий Сидоренко.

В то же время, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в своём телеграм-канале написал: «Сегодня ночью остановилось большое доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции оказали серьёзное осложнение на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг».

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