За сутки в Одесской области от коронавируса не выздоровел ни один человек

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 064 человек, больше всего из Одессы (708) и Черноморска (79). Не выздоровел никто.

За сутки заболели 54 ребёнка.

Среди медработников, как отмечается в ежедневной сводке, заболевших за прошедшие сутки нет.

Всего заболевших 3 182 ребёнка и 2 058 медиков.

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 59 113 (35 321 женщина, 23 792 мужчины).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 853 человек (+18 за сутки): Одесса — 402 (+7), г. Балта — 4, г.Б.Днестровский — 40 (+5), Измаил — 43, Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 25, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 26 (+3), Беляевский — 36 (+1), Болградский — 28, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 8, Кодымский — 8, Лиманский — 23 (+1), Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18, Окнянский — 3, Подольский — 26, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21 (+1), Тарутинский — 12, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Ни один житель Одесской области за сутки не выздоровел, подтверждает статистика.

Всего выздоровели — 27 426 человек: Одесса — 14 835, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 17 декабря:

Одесса — 27 812 (дети — 1 367, медработники — 605)

— 27 812 (дети — 1 367, медработники — 605) Балта — 603 (дети — 12, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 1 081 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 464 (дети — 132, медработники — 131)

— 3 464 (дети — 132, медработники — 131) Подольск — 184 (дети — 9, медработники — 95)

Теплодар — 254 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 142 (дети — 166, медработники — 47)

Южный — 1 184 (дети — 62, медработники — 14)

Ананьевский район — 308 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 165 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 349 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 954 (дети — 87, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 528 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 513 (дети — 174, медработники — 118)

— 2 513 (дети — 174, медработники — 118) Болградский — 2 114 (дети — 122, медработники — 109)

В.Михайловский — 411 (дети — 29, медработники — 25)

Захаровский — 291 (дети — 15, медработники — 8)

Ивановский — 630 (дети — 40, медработники — 38)

Измаильский — 1 310 (дети — 90, медработники — 43)

Килийский — 908 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 392 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 427 (дети — 146, медработники — 90)

Любашевский — 524 (дети — 23, медработники — 37)

Николаевский — 326 (дети — 32, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 292 (дети — 153, медработники — 64)

Окнянский — 477 (дети — 9, медработники — 7)

Подольский — 1 756 (дети — 107, медработники — 70)

Раздельнянский — 907 (дети — 32, медработники — 41)

Ренийский — 669 (дети — 29, медработники — 50)

Савранский — 448 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 795 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 672 (дети — 37, медработники — 32)

Татарбунарский — 777 (дети — 36, медработники — 56)

Ширяевский – 346 (дети — 1, медработники – 12).

Отмечается, что общее количество проведённых ИФА-тестов – 125 065, из которых 945 за сутки. Проведено всего 289 944 исследований на СОVID-19 методом ПЦР (за сутки 2 183).

Всего коек для пациентов с COVID 19 – 2 548.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области был зафиксирован 861 новый случай заболевания коронавирусом.