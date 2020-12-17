Кому в Одессе до 19 декабря отключат тепло

В связи с ремонтом теплотрассы в ряде домов Одессы временно отключено отопление.

Как информирует КП “Теплоснабжение города Одессы”, из-за ремонта магистральной теплотрассы по улице Гимназическая угол ул. Б. Арнаутской будет временно ограничено централизованное теплоснабжение 44 жилых домов, 7 медицинских и 7 детских учебных заведений.

До 10:00 19 декабря тепла не будет по таким адресам:

— ул. Отрадная, 9, 10

— ул. Уютная, 12

— ул. Б. Арнаутская, 1, 2а, 3, 7а, 9 (СШ №101), 13/15 тп-2, 13/15 тп-1, 17, 19, 33, 35, 37

— Итальянский б-р, 6, 8, 11

— ул. Канатная, 83, 83 ЦТП, 89, 91, 92, 95, 97, 98

— пер. Катаева, 6, 8

— пер. Канатный, 3, 3а

— 3-й Куликовский пер., 3, 3а, 4

— Лермонтовский пер., 4, 5, 6, 9

— ул. Леонтовича, 8, 9/1, 10, 12, 14, 11 ЦТП, 11 тп-1, 11 тп-2, 11 тп-3

— ул. Лейтенанта Шмидта, 19

— ул. Мариинская, 2, 6, 8, 10

— Мукачевский пер., 4а

— ул. М. Арнаутская, 2, 34, 51

— ул. Осипова 45

— Привокзальный пер., 2

— Привокзальная пл., 2

— ул. Пантелеймоновская, 6, 8,13,17, 15а, 17а, 15, 19

— ул. Пироговская, 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27а, 27б, 29

— ул. Ришельевская, 73

— ул. Семинарская, 18/20, 26 тп-1, 26 тп-2, 28

— Старосенная пл. 33

— Штабной пер., 4

— ул. В. Черновола, 4, 5а, 7а

— ул. А. Ямчитского, 7.