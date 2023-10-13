Городские службы Одессы готовятся к отопительному сезону

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с руководителями профильных департаментов и предприятий о готовности города к отопительному сезону.

Об этом сообщает официальый сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что все 156 котельных города полностью готовы к отопительному сезону. Существенно обновлён парк автотехники КП «Теплоснабжение города Одессы». Заменены 10 км тепловых сетей, 20 насосов, 300 единиц запорной арматуры, установлено 8 новых котлов.

В случае блэкаутов городские котельные обеспечены генераторами, как и медицинские и учебные заведения.

«Учитывая постоянные обстрелы со стороны оккупантов, город не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Но мы делаем и продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы обеспечить Одессу теплом», – сказал Геннадий Труханов на совещании.

Одесса News информировала, что, по словам председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, отопительный сезон в Одесской области начнётся ориентировочно 1 ноября, «но зависит от погодных условий».

Фото и видео: «Одесса»

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