Одесская мэрия передала военным пикап и машину медпомощи

Одесская мэрия совместно с международными партнёрами продолжают систематическое обеспечение военных подразделений ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», 20 октября мэр города Геннадий Труханов передал ещё два автомобиля — пикап и машину медицинской помощи высокой проходимости.

Эту технику город получил от немецкого города-побратима Регенсбурга.

Подчёркивается, что внедорожники такого класса и комплектации на рынке Украины приобрести невозможно.

«Оснащение машин – на самом высоком уровне! Один из автомобилей имеет высококлассное реанимационное оборудование и снабжён бесперебойной связью. По согласованию с немецкой стороной, она будет использоваться для медицинской эвакуации раненых», — сказал Труханов.

Отмечается, что пикап имеет противоаварийные бамперы и лебёдку. Это очень важно, ведь он передан поисковой бригаде, вывозящей тела погибших с поля боя.

Это не первая техника, предоставленная Одессе городами-побратимами. Поисковики до сих пор пользуются пикапом, предоставленным Марселем. До сих пор на ходу две из трёх предоставленных французами машин для медицинской эвакуации. К сожалению, один автомобиль потерян, но перед этим он спас много жизней.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года 18 автомобилей высокой проходимости передано Одесской мэрией силам территориальной обороны.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy