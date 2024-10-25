Медики Одесской области получили 7 джипов от Всемирного банка и своего министерства

Министерство здравоохранения Украины совместно с World Bank Ukraine закупило 7 внедорожников для первичной медицинской помощи в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine) и передало их в Одесскую область.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что новый транспорт получили Центры первичной медико-санитарной помощи Мологовского, Усатовского, Визирского, Тузловского сельских советов, Затишанского поселкового совета, Измаила, Ананьевского городского совета.

Внедорожники позволят врачам беспрепятственно добираться до самых отдалённых уголков области для паллиативной помощи, патронажных осмотров, мобильных пунктов вакцинации и т.д.

«Спасибо Минздраву и Всемирному банку за помощь, которая будет спасать жизнь в Одесской области!», — поблагодарил Олег Кипер.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года 4 современных электромобиля для первичной медицинской помощи от Минздрава Украины передали медикам в Одесской области.

Фото: ООГА/Telegram

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