Медики в Одесской области получили 4 электромобиля для выездов семейных врачей

4 современных электромобиля для первичной медицинской помощи от Минздрава Украины передали медикам в Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что автомобили предназначены для выездов семейных врачей, узкоспециализированных медиков к пациентам в отдалённые общины области. Это позволит медучреждениям «первички» в случае перебоев с топливом использовать альтернативный и более дешёвый вид транспорта.

Новый транспорт для работы получили, в частности, Центр первичной медико-санитарной помощи» Арцизского городского совета, Саратский центр первичной медико-санитарной помощи, Центр первичной медико-санитарной помощи Куяльницкого сельского совета и Авангардовская амбулатория общей практики семейной медицины.

В прошлом месяце три аналогичных автомобиля получили медики из Захаровского, Татарбунарского и Ширяевского центров первичной медико-санитарной помощи.

«Обеспечить врачам комфортную работу, а жителям Одесской области доступ к необходимым медицинским услугам – один из главных приоритетов нашей работы. Благодарю Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк, благодаря совместному проекту которых эти современные электрокары теперь будут спасать жизнь людей в Одесской области», — написал Олег Кипер.

Одесса News информировала, что в Одесской городской клинической больнице №11 продолжаются ремонтные работы в корпусе, где будет открыто новое кардиологическое отделение.

Фото: ООГА/Telegram

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