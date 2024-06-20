В Австрии открылся форум «Стратегия ЕС для Дунайского региона», выступил мэр Одессы

20-21 июня в Вене (Австрия) проходит ежегодный форум «Стратегия ЕС для Дунайского региона».

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в форуме принял участие Одесский городской голова Геннадий Труханов в качестве главы Ассоциации городов Украины одесского региона.

«Безопасное торговое судоходство и работа украинских портов только в июне обсуждались на Саммите мира, Одесском форуме безопасности и Берлинской конференции по восстановлению. Сегодня – в Вене. Это ещё раз говорит о важности одесского региона не только для Украины, но и для всей Европы и мира! 25 июня – в повестке дня стран Европы членство Украины в Европейском Союзе. И очень важно, что мы уже сегодня рассматриваем интеграцию нашей инфраструктуры и приведение её в европейские нормы», — отметил Геннадий Труханов.

В своём докладе Геннадий Труханов сосредоточился на проблемных вопросах Одесской области: транспортное сообщение, энергообеспечение и экология.

Относительно первого: южным ключом к европейским дверям Геннадий Труханов назвал новую магистраль в объезд Паланки или мост через Днестровский лиман, а также мост через Дунай, соединяющий Украину и Румынию. Кроме того, расширение до 4-х полос нуждается в дороге, которая проходит по Хаджибейской дамбе и связывает транспортным коридором регионы Украины с дунайскими портами. Нагрузка на эту дорогу колоссальная, — отметил Труханов.

Во-вторых, стабильное энергообеспечение существенно повлияет на развитие Дунайского региона. Для этого нужно построить высоковольтную линию 330 кВольт, соединяющую Юг Одесщины с украинскими атомными станциями.

«Дунай – это река 10 стран. Мы в дельте ловим все «подарки». А при полноводии, если сверху открыли шлюз, то снизу рушится вся инфраструктура. Нам нужно участие Европы в проектах по берегоукреплению, канализации, решению проблемы с питьевой водой», — сказал Геннадий Труханов.

В завершение выступления мэр Одессы пригласил участников конференции посетить биосферный заповедник НАН Украины в дельте Дуная, назвав его территорией потенциального мирового туризма.

Фото: «Одесса»

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