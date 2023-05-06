Труханов поздравил участников чемпионата области по греко-римской борьбе

В Одессе прошёл чемпионат области по греко-римской борьбе среди спортсменов U-15 памяти Заслуженного тренера Украины Константина Пульчо.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в чемпионате приняли участие более 120 юных спортсменов, демонстрировавших свою силу, мужество, волю и стремление к победе.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил всех спортсменов, их тренеров и родителей, отметив, что Константин Пульчо — человек с большой буквы, всегда понимавший важность привлечения детей к спорту. И сегодня большинство тренеров – его ученики, которые передают знания и опыт следующим поколениям.

«Нам важно хранить память об этом великом спортсмене. Сегодня на рассмотрении историко-топонимической комиссии находится обращение об увековечении памяти Константина Пульчо. Уверен, скоро мы будем открывать мемориальную доску в его честь. А пока желаю спортсменам сил, выдержки и побед», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 5 мая за обвиняемого в коррупции мэра Одессы Геннадия Труханова был внесён залог в размере 13,42 миллиона гривен.

Фото и видео: «Одесса»

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