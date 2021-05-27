Труханов: Нельзя допустить достройку новых этажей к Оперному театру или филармонии

26 мая в Одессе проходил Форум местного самоуправления «Одесчина: децентрализация в действии» с участием народных депутатов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Принявший в работе форума Одесский городской голова Геннадий Труханов резко критиковал законодательные органы Украины в контексте градостроительной реформы, сообщает официальный сайт города.

Геннадий Труханов подчеркнул, что одесская мэрия с 2015 года обращается в центральные органы власти по вопросу о необходимости делегирования городам полномочий, дающих возможность самостоятельно решать, что строить, какой этажности и где именно. Большие надежды Одесса возлагала на последние парламентские выборы. Но вышло так, что у застройщиков теперь ещё больше развязаны руки, а муниципалитеты теряют последние рычаги контроля над застройкой городов.

«Давайте откровенно. Вся страна знает, по какой схеме работают застройщики. Они получают градостроительные условия и ограничения при одних условиях. Затем застройщики нарушают норму по высотности и плотности застройки. Частная экспертиза это утверждает, а ГАСИ принимает объект в эксплуатацию», — отметил Одесский городской голова.

Геннадий Труханов подчеркнул, что муниципалитет остановил в Одессе ряд строек, но они получили нужные им разрешения в Киеве и продолжили работу.

Мэр Одессы также отметил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация со строительством объектов, находящихся в историческом ареале, — производятся надстройки мансард или этажей над памятниками архитектуры национального значения. Яркий пример – полуциркульное здание на Приморском бульваре.

«Город не имеет права даже зайти на объект. Этот акт вандализма до сих пор остаётся безнаказанным. Кажется, ещё год, и кто-то сможет решить достроить новые этажи к Оперному театру или филармонии. Такое нельзя допустить», – отметил Геннадий Труханов.

По результатам дискуссии одесская мэрия получила предложение делегировать своего представителя и принять участие в заседании рабочей группы по реформированию государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как сообщала Одесса News, в Одессе решением Пятого апелляционного административного суда предприятие «Интеграл-строй» может продолжить подготовку площадки и строительство дороги к ЖК «Ля Мэр», т.е. дальше уничтожать бесценную рекреационную зону.

Фото: «Одесса»

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