Одесские реставраторы в Доме Руссова оставили капсулу с посланием

5 сентября состоялось историческое событие — закладка капсулы времени с посланием для потомков о периоде реставрации Дома Руссова.

Об этом информирует официальный сайт города.

Отмечается, что аналогичная находка была обнаружена в процессе ремонтно-реставрационных работ, поэтому было принято решение не нарушать традиции.

В закладке капсулы приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, вице-мэр Петр Рябоконь, руководство структурных подразделений Одесского городского совета и компании-подрядчика, выполняющей работы на памятнике архитектуры.

Как сообщала Одесса News, работы по реставрации Дома Руссова были начаты в мае 2018 года. В минувшем году были выполнены противоаварийные работы, укреплены конструктивная часть здания, а также оконные и дверные проёмы. Также выполнен монтаж перекрытий, восстановлены кровля и лепной декор фасадов. В этом году строители реставрируют фасад здания и купола, восстанавливая уникальные элементы декора.

По оценкам строителей, на сегодняшний день выполнено порядка 85% работ.

«Проведены масштабные работы. Более того, нам удалось по архивным фотографиям восстановить первоначальные элементы декора, которые были утрачены. Так, на восстановленном центральном куполе появилась башенка, на крыше — четыре фланкирующие вазы. А на третьем этаже, справа и слева от центрального эркера, под полукруглыми балконами, восстановлены ракушки. Лепной декор — это то, что делает дом уникальным», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова выразил уверенность, что до конца года будет завершена реставрация памятника архитектуры и одесситы смогут наслаждаться красотой и величием Дома Руссова.

Также уже начаты подготовительные работы по реставрации расположенного рядом Дома Либмана.

После завершения реставрации обоих памятников архитектуры будет проведено благоустройство прилегающей территории с обновлением системы освещения и мощением тротуаров.

Фото: «Одесса»