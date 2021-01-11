В Одессе сносят очередную архитектурную жемчужину города

В Одессе на улице Торговой, 20, спецтехника и рабочие начали демонтаж доходного дома Бенедато, построенного в 1890 году архитектором Серадзким.

Как сообщает Культурометр, сносят не только дворовую, но и фасадную часть здания.

Теперь застройщик получит большую площадь в центре города, — отмечается в сообщении.

«Всех жильцов частично обрушившегося дома отселили. Вероятно, им выплатили компенсацию за жильё. Но компенсировать утрату очередного дореволюционного памятника архитектуры Одессы невозможно.

Как сообщала Одесса News, 18 мая 2020 года рухнула стена дома, которая примыкала к стройплощадке из-за сильных колебаний почвы в результате демонтажных работ. В ЧП никто не пострадал. Но перед началом строительных работ жильцы обратились к застройщику и в мэрию, чтобы их дом укрепили, так как имеются трещины. Все просьбы жильцов оставили без рассмотрения.

Фото: Культурометр