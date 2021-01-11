Японский хроматограф будет определять качество воды в Одессе

Химико-бактериологическую лабораторию на водоочистной станции «Днестр» модернизировали новейшим оборудованием для проверки качества питьевой воды, подаваемой в Одессу “Инфоксводоканалом”.

Здесь установили дорогостоящий прибор хроматограф, позволяющий контролировать количество органических соединений, как в речной, так и в питьевой воде, сообщается на сайте компании.



Отмечается, что хроматограф произведён мировым лидером в сфере лабораторного оборудования — японской компанией Shimadzu. Это уже второй такой прибор в «Инфоксводоканале», первый успешно работает в центральной химико-бактериологической лаборатории в Одессе.



В лаборатории круглосуточно проводят исследования качества и безопасности как исходной речной воды, так и очищенной питьевой, перед подачей её в Одессу.



В рамках модернизации проведён также ремонт в помещениях, заменены системы вентиляции, отопления, мебель и холодильники.

Лаборанты станции «Днестр» проводят анализ качества воды по более чем 60 показателям, а сама лаборатория для этого укомплектована новейшим оборудованием. Компания одной из первой в Украине перевела все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Одесская епархия УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Покров и Милосердие» в рамках акции «Добро объединяет» передали 20 кислородных концентраторов для нужд здравоохранения региона.

Фото: Инфоксводоканал