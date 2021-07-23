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В Одессе рекомендовано воздержаться от купания в море

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В связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 22 июля, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Как сообщается на официальном сайте города, с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Одесса News информировала о впечатляющих последствиях выпадения в Одессе и области большого количества осадков за несколько ночных часов 22 июля.

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