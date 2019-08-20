В Одесской области запрещён вылов кефали

С 20 августа по 10 сентября действует запрет на промышленный и любительский лов азово-черноморской кефали в Шаболатском (Будацком), части Сухого лиманах и реке Дунай, включая её предустьевое пространство (от Старостамбульского устья до Белгородского канала включительно и на 10 км в глубь Чёрного моря).

Об этом сообщает одесский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что запрет устанавливается с целью сохранения численности рыбы во время нереста.

«Вылов кефали во время нерестового запрета является нарушением рыбоохранного законодательства и наказывается штрафом в размере 595 гривен за каждую выловленную особь. Рыбакам, случайно поймавшим эту рыбу, необходимо вернуть её в водоём», — говорится в сообщении.

Кстати. Кефалевые — небольшая группа рыб с замкнутым плавательным пузырём и без боковой линии, проживающих преимущественно в южных морях. Основные подвиды кефали — остроносые, сингиль, лобан и пиленгас. Нерестятся самки кефали на 8-9 году жизни, достигнув 40 см в длину. Для нагула перед нерестом заходят в заливы, лиманы и низовья рек, где обильно питаются, после чего возвращаются в море на нерест. Нерест длится с июня по сентябрь. Пелагическую икру самка извергает на песчаном прогретом солнцем мелководье. Плодовитость сравнительно низкая — до 7 тыс. икринок в одном выводке. После завершения откладывания икры кефаль снова может идти в лиманы и реки для нагула или оставаться в море на зимовку, не совершая больших миграционных переходов.