Кабмин будет лишать спортфедерации статуса национальных за участие в турнирах с РФ и РБ

Кабинет Министров Украины принял постановление о лишении спортивной федерации статуса национальной в случае участия в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодёжи и спорта Украины.

Отмечается, что Кабмин внёс изменения в Положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса.

«Постановлением, в частности, предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Подчёркивается, что особенностью статуса «национальная» является то, что государство предоставляет отдельные полномочия федерациям для развития вида спорта, проведения официальных чемпионатов и других соревнований в Украине и возможность представлять Украину на международной спортивной арене.

Документом внесены изменения в пункт 15 Положения, дополнив его после абзаца третьего новым абзацем следующего содержания: «участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь;».

Нормативно-правовой акт разработан с учётом решения Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из Росссии и Беларуси в международные спортивные соревнования, организованные международными федерациями и организаторами международных спортивных событий в нейтральном статусе».

Одесса News сообщала, что Министерство молодёжи и спорта опубликовало приказ, в котором запретило украинским спортивным делегациям участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители России и Беларуси. Приказ распространяется на официальные делегации национальных сборных Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В случае нарушения делегатов отзовут с таких соревнований, а соответствующую федерацию лишат статуса национальной.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская и ещё 7 ведущих теннисистов Украины выступили с заявлением от имени Федерации тенниса Украины к Национальному Олимпийскому комитету и Министерству молодёжи спорта с объяснением свой позиции по поводу участия украинских теннисистов в матчах против россиян и белорусов, осудив запрет украинским спортсменам со стороны НОК и Министерства участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров.

«Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своём уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют. Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране», — утверждают подписанты.

Мироой лидер в шашках, одесситка Виктория Мотричко, готовясь к чемпионату мира в Кюрасао, переживает, что запрет Кабмина помешает принять ей участие в нём.