В бою за Украину погиб житель Одесской области Фёдор Нягу, светлая ему память

4 декабря 2023 года на фронте погиб 28-летний военнослужащий из Белгород-Днестровского Одесской области Фёдор Нягу.

Об этом сообщила в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Солдат погиб возле населённого пункта Новодмитровка в Херсонской области во время боевых действий по освобождению родной земли.

Простились с погибшим защитником 9 декабря в Белгород-Днестровском.

Ему было 28 лет…

Одесса News сообщала, что в марте 2024 года в Одессе в последний путь провели военных моряков, погибших в результате ракетного удара РФ по Одесскому порту 6 марта, а также военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, погибших во время боевых действий в других областях Украины.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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