Аккерманскую крепость в Одесской области поможет отреставрировать Турция

Турция намерена помочь с реставрацией старинной крепости в Белгород-Днестровском, что в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Глава ООГА отметил, что вопрос восстановления культурных и исторических памятников в Одесской области обсудил во время встречи с генеральным консулом Турецкой Республики в Одессе Мухиттином Челиком.

«Турецкая сторона намерена приобщиться к реконструкции одного из исторических памятников нашего региона – Аккерманской крепости», – написал Кипер.

Также Кипер и Челик обсудили инициативу развития партнёрства Одесской области с провинциями Турции, в частности, с Анкарой, Измиром, Трабзоном, Текирдагом, Муглой, Бурсой, Анталией.

«Передали турецким партнёрам План победы Президента Украины Владимира Зеленского, определяющий наш путь к справедливому завершению войны. Надеемся на поддержку Турецкой Республики в этом важном вопросе», – добавил Кипер.

Для справки. Аккерманская крепость – памятник архитектуры национального значения. Строилась с целью создания оборонного рубежа между Османской империей и украинскими и молдавскими землями на протяжении ХІ-ХVІІІ столетий.

Как сообщала Одесса News, ещё в августе 2017 года экс-глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский встречался с делегацией Министерства культуры Турецкой Республики, во время которой были обсуждены проблемы реконструкции Аккерманской крепости.

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