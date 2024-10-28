Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы в парламент, результаты которых назвала «тотально сфальсифицированными».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

«Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это сродни признанию вхождения сюда России, покорения Грузии Россией. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», — заявила Зурабишвили.

Она назвала эти выборы «новой формой гибридной войны, испытанной на грузинском народе», и назвала их результаты тотально сфальсифицированными.

«Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны», — подчеркнула. президент.

Зурабишвили призвала народ бороться за свой голос и объявила о проведении вечером 28 октября митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.

«Мы должны стать вместе и заявить, что не признаём эти выборы, не терпим Россию и её вторжение в Грузию в такой форме. Мы будем стоять вместе… Я хотела бы позвать вас всех на (площадь) Руставели…, чтобы мы могли вместе сказать, объявить всему миру, что мы не признаём эти выборы, мы защищаем конституционное право», — сказала президент.

Для справки. Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.

Барьер в 5% преодолели оппозиционные силы: «Коалиция за перемены» (Гварамия, Мелия, «Гирчи», «Дроа» — 11,037% (229 006 голосов); «Единство – Национальное движение» – 10,164% (210 895 голосов; «Сильная Грузия» — 8,814% (182 891 голос); «Гахария — за Грузию» — 7,771% (161 250 голосов).

Партия экс-президента Грузии Саакашвили «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные партии «Гахария – за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов.

Международные наблюдатели отмечали, что парламентские выборы в Грузии были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал грузинские власти провести расследование по нарушениям на парламентских выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 октября посетит Грузию и встретится с премьер-министром страны после парламентских выборов, результаты которой отказывается признавать оппозиция. В ЕС заявили, что он действует не от имени Евросоюза.

Одесса News информировала, что на саммите в Брюсселе 17 октября 2024 года лидеры стран Европейского союза объявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС.

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