В Брюсселе официально заявили об остановке вступления Грузии в ЕС

На саммите в Брюсселе 17 октября лидеры стран Европейского союза объявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС.

Об этом говорится в итоговом документе заседания, опубликованном на сайте Евросовета, пишет издание ГОРДОН.

В Европейском совете подтвердили готовность Союза поддержать грузинский народ на его европейском пути, однако выразили серьёзную обеспокоенность в отношении курса действий, предпринятого грузинским правительством. В документе говорится, что он противоречит ценностям и принципам, на которых основан Европейский Союз.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления. Он призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Европейский совет продолжит внимательно следить за ситуацией», – сказано в документе.

В Совете призвали Грузию сделать предстоящие парламентские выборы свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам и с беспрепятственным доступом для международных и внутренних наблюдателей за выборами.

«Европейский совет подтверждает неизменную поддержку Европейским союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах», – говорится в дкоументе.

Кстати. 27 июня на сайте Европейского совета было опубликовано заявление о том, что принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния (об иноагентах) представляет собой отступление от рекомендаций комиссии о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС.

Европейские чиновники обдумывают ответные шаги на действия правящей партии «Грузинская мечта», которая инициировала ряд изменений в законодательстве, ущемляющих права и свободы. Среди вариантов реакции ЕС – прекращение финансирования сил безопасности Грузии и других госструктур и даже разрыв дипломатических отношений.

Одесса News информировала, что 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского совета в Брюсселе.

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