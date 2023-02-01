Зеленский показал фото Саакашвили президенту Австрии, сказав, что того убивают

Президент Владимир Зеленский 1 февраля продемонстрировал фотографии экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, гражданина Украины Михеила Саакашвили и заявил, что власти Грузии его публично пытают и убивают.

Об этом он отметил во время пресс-конференции с Президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, сообщает Укринформ.

Глава государства показал фото Саакашвили, отметив, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.

«Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить», — заявил Зеленский.

По словам Президента, Саакашвили был отравлен, и сейчас его медленно убивают.

«Поэтому здесь такой вопрос: Грузия — она, за кого сегодня руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, или они за Россию, или против Украины и т.д.? С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, гражданин Украины Михеил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией. Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы. Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в заключении.

В декабре 2022 года МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность существенным ухудшением состояния здоровья Саакашвили, который находится в гражданском медцентре «Вивамеди» в Тбилиси.

В декабре 2022 года Саакашвили отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону написанное от руки письмо с просьбой о помощи.