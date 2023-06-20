19 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает сам Владимир Зеленский в своём видеообращении 19 июня, размещённом на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Ставка. Первоочерёдно – передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно по направлениям боёв. Также доклад Главкома (Валерия Залужного, — ред.), руководителя ГУР (Евгения Буданова, — ред.)», — сказал Зеленский.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что на заседании Ставки «отдельно и подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и наших пограничников – ожидающих своего времени на боевые действия».

Владимир Зеленский также охарактеризовал военную ситуацию состоянием на 19 июня: «На части направлений наши воины двигаются вперёд, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобождённые. У них – только потери. И вообще – ситуация натиска, нашего натиска, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-жёлтые цвета будут на всём нашем юге и на всём нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Ибо мы – на своей земле, и это даёт наибольшую силу».

Президент также поблагодарил за службу военнослужащих ВСУ: «Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наши активные наступательные и оборонительные действия сейчас. Я благодарю вас за каждую освобождённую и за каждую защищённую позицию».

Как сообщала Одесса News, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой 17 июня провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в районах, где идут самые ожесточённые бои.

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