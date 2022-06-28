Зеленский встетился с Шоном Пенном, снимающим в Украине фильм о войне

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с находящимся в Украине актёром и режиссёром Шоном Пенном поблагодарил за поддержку нашего государства.

Об этом он сообщил в Теlegram.

«Актёр и режиссёр Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!», — отметил глава государства.

Кстати. В Киев Шон Пенн приехал во второй раз за время полномасштабной войны. Он уже посетил Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия действий российских захватчиков.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года команда CORE в сотрудничестве с американским актёром Шоном Пенном организовала благотворительный вечер, средства от которого пойдут на поддержку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам благотворительного вечера.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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