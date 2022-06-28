Всемирный клуб одесситов приглашает на благотворительную выставку картин

29 июня во Всемирном клубе одесситов состоится Открытие Благотворительной выставки картин Аллы Крикун, которую она традиционно назвала «TERRA MAJORIS/Земля предков».

Алла Михайловна Крикун окончила Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова, работала декоратором в Одесском ТЮЗе, Украинском драматическом театре, заведующей постановочной частью в Одесском кукольном театре. Алла Михайловна организовала 18 персональных выставок и приняла участие в художественных выставках, проводимых в Украине, Франции, Аргентине.

Работы художницы представлены в одесских Художественном и Литературном музеях, в музее Личных коллекций Блещунова, а также во Франции – в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. Работы Аллы Крикун находятся в галереях и частных собраниях в Украине, США, Израиле, Австралии, Франции, Италии.

Начало открытия выставки в 14 часов.

Благотворительная выставка Аллы Крикун продлится в ВКО до 13 июля 2022 г.

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