Враг продолжает атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа «Оникс»

28 июня враг продолжал атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа «Оникс».

Об этом официально сообщило Оперативное командование «Юг» на Telegram-канале Одесского горсовета.

«После утреннего уничтожения ещё пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня. Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, утром 28 июня российские войска с территории временно оккупированного Крыма выпустили по Одесской области очередную ракету «Оникс», которую сбили силы противовоздушной обороны.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod