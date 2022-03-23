В Офисе Президента озвучили 4 просьбы о помощи Украине

Украина просит международных партнёров сделать четыре шага для спасения украинских граждан: предоставить современную ПВО, крылатые ракеты или боеприпасы для тяжёлых реактивных систем; ввести нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Тwitter.

«Дорогие партнёры! Не хотите видеть во сне мёртвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжёлых реактивных систем; жёсткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей», – написал Подоляк.

Как сообщила Одесса News, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие.

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