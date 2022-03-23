Пресс-секретарь Путина не исключил, что Россия может применить ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие.

Ведущая Кристиан Аманпур сказала, что мир напуган такой перспективой, и спросила, при каких условиях президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие.

Песков несколько раз уклонялся от прямого ответа, говорил, что Путин «хочет заставить мир слушать и понять опасения России».

«Мы пытались донести наши опасения до всего мира – до Европы, до США – в течение нескольких десятилетий, но никто не хотел нас слушать. И пока не стало очень поздно, было принято решение начать «специальную военную операцию» для избавления от «анти-России», которая была создана вокруг наших границ», – сказал спикер Кремля.

Аманпур ответила, что не понимает, что имеет в виду собеседник. Песков заявил, что Украина «была создана западными странами как «анти-Россия». Телеведущая возразила, она сказала, что Украина – суверенное государство, признанное Организацией Объединённых Наций, «которое существует очень-очень давно», и переспросила ещё раз, при каких условиях Путин будет готов применить ядерное оружие.

«У нас есть концепция национальной безопасности. Она общедоступна, вы можете прочитать все причины для использования ядерного оружия, – сказал Песков. – Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно в соответствии с нашей концепцией».

При этом он не уточнил, что имеется в виду под «экзистенциальной угрозой».

Министерство обороны США считает опасной риторику Москвы по поводу потенциального использования ядерного оружия.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Укринформ со ссылкой на France24. «Это не так, как должно действовать ответственное ядерное государство», – сказал Кирби. При этом он подчеркнул, что 3должностные лица Пентагона не видят ничего, что бы подтолкнуло их к заключению, что им нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания». «Мы контролируем всё наилучшим образом», – добавил он.

Кстати. По мнению бывшего командующего войсками США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, использование ядерного оружия Россией возможно, но маловероятно.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден на встрече с представителями крупного бизнеса 21 марта подтвердил, что российская армия применила в Украине гиперзвуковое оружие и, возможно, готовится применить химическое и биологическое.

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