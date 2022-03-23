В Херсонской области оккупанты готовят провокацию с рублями

С апреля в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

Об этом в Facebook написал депутат облсовета Сергей Хлань.

«Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты «новой администрации». Думаю, наконец дойдёт дело и до рублёвых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях», — говорится в сообщении.

Как отмечает депутат облсовета, постепенно Херсонщину втягивают в рублёвую зону.

«ХНР всё ближе ((но отправим этот «ХНР» за русским кораблём!») — написал Хлань.

Он призвал игнорировать расчёты в рублях. Во-первых, рубли это никчемная «бумага», а главное, Херсонщина – это Украина, написал депутат облсовета.

Как сообщала Одесса News, в Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили оружие против людей, применив светошумовые и газовые гранаты против митингующих.

Во вторник херсонцы снова вышли на мирный митинг против российской агрессии, но против них были вновь использовали силу. Есть пострадавшие и задержанные.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.