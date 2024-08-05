В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Тарицу, светлая ему память

Сегодня вспоминаем жителя города Измаил Виталия Тарицу, погибшего от рук российских оккупантов в апреле 2024 года.

Как сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко, родился Виталий в Республике Молдова 20 сентября 1989 года в многодетной семье. Сразу после учёбы в школе он начал работать строителем. Впоследствии Виталий переехал в Измаил. Здесь он встретил жену, родившую мужу сына и дочь.

С началом полномасштабного вторжения Виталий решил присоединиться к рядам ВСУ, чтобы защищать родной дом, семью и страну в целом. Был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты. Вместе с побратимами находился на самых ожесточённых участках фронта в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

2 апреля во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий защитник погиб.

16 апреля в городе Измаил воина провели в последний путь и похоронили на Аллее Славы Нового кладбища.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя села Приморское Белгород-Днестровского района Олега Шевченко в мае 2024 года.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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