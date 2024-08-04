В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Шевченко, светлая ему память

Сегодня вспоминаем жителя села Приморское Белгород-Днестровского района Олега Шевченко, погибшего от рук российских оккупантов в мае 2024 года.

Как сообщает администратор Facebook-группы «Лукановка» (Николаевская область), родился Олег 12 апреля 1978 года в селе Граденицы Беляевского района. Позже вместе с семьёй переехал жить в село Приморское. Здесь учился в местной школе. С 1996 по 2000 год Олег учился в военно-инженерном институте в городе Каменец-Подольский. Имел специальность электрика, а также сапёра.

С 2020 года Олег проживал в селе Лукановка. С первых дней полномасштабного вторжения мобилизовался в ряды ВСУ. Вместе с побратимами находился в самых ожесточённых направлениях фронта, в частности, Донбассе и Черниговщине.

11 мая 2024 года в результате полученных на поле боя ранений вблизи населённого пункта Буда — Воробьёвская Новгород — Северского района Черниговской области защитник погиб.

Дома у Олега Шевченко остались жена и сын. 22 мая в селе Приморское воина провели в последний путь и похоронили с воинскими почестями на местном кладбище.

Одесса News сообщала о гибели уроженца города Рени Измаильского района Владимира Торшина от рук российских оккупантов в марте 2022 года.

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Фото: Лукановка/Facebook

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