В бою за Украину погиб житель Одесской области, матрос Анатолий Цапяк

Трагическая весть пришла в Новоборисовскую территориальную громаду Одесской области — погиб 32-летний житель посёлка Мигаево старший солдат и матрос воинской части А7013 Анатолий Цапяк.

Об этом сообщает Новоборисовская территориальная громада в Facebook.

24 марта земляки попрощались с Анатолием Цапяком.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний житель Беляевки Одесской области Вячеслав Москаленко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Новоборисовская территориальная громада/Facebook

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