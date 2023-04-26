В бою за Украину погиб житель Одесской области, матрос Анатолий Цапяк

Трагическая весть пришла в Новоборисовскую территориальную громаду Одесской области — погиб 32-летний житель посёлка Мигаево старший солдат и матрос воинской части А7013 Анатолий Цапяк.
Об этом сообщает Новоборисовская территориальная громада в Facebook.
24 марта земляки попрощались с Анатолием Цапяком.
Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний житель Беляевки Одесской области Вячеслав Москаленко.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Новоборисовская территориальная громада/Facebook
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