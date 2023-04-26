Разоблачён организатор «схемы» рейдерского отжима базы отдыха «Укрпочты» в Затоке

Сообщено о подозрении организатору и одному из исполнителей по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения базой отдыха «Укрпочты» в Затоке Одесской области — государственным имуществом — и его легализации.

Об этом информирует Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха на побережье Чёрного моря в пгт Затока.

По данным следствия, дельцы, на основании сфальсифицированной документации, зарегистрировали у частного нотариуса, за вознаграждение согласившейся на участие в реализации преступного плана, право собственности на базу отдыха на подконтрольное подставное лицо.

«В дальнейшем нотариус перерегистрировала имущество базы отдыха на одно из обществ, подконтрольных участникам организованной группы. В июне 2020 года группа мужчин около 30 человек силой захватила базу отдыха и земельный участок под ней. Захваченное имущество дельцы продолжили эксплуатировать в коммерческих целях. На территории базы обустроили ярмарку и аттракционы для местных жителей и туристов», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что эта база отдыха является собственностью АО «Укрпочта», и вследствие таких противоправных действий злоумышленников нанесённый государству ущерб оценивается более чем в 10 млн гривен.

В настоящее время благодаря работе правоохранителей недвижимое имущество базы и земля под ней возвращены законным владельцам.

Отмечается также, что в отношении ещё одного соучастника сделки обвинительный акт уже находится в суде.

Как сообщала Одесса News, хедж-фонд Argentem Creek Partners снизил интенсивность агрессивных действий против украинского холдинга GNT Group из-за провала плана быстрого рейдерского захвата терминала ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл» в Одесском морпорту.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod