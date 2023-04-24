«Блицкриг»по рейдерскому захвату зернового терминала в Одессе проваливается

Хедж-фонд Argentem Creek Partners снизил интенсивность агрессивных действий против украинского холдинга GNT Group из-за провала плана быстрого рейдерского захвата терминала ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл».

Об этом сообщает издание «Факты».

Авторы материала сделали такой вывод из почти трёхнедельного отсутствия публичной активности хедж-фонда.

«Ранее ACP или их партнёры систематически осуществляли информационные атаки против холдинга GNT Group и его руководства, а также регулярно отчитывались о новых судебных или властных решениях в свою пользу. В частности, речь идёт о приказе министра юстиции Дениса Малюськи №929/5 от 10.03.2023, который фактически препятствовал выполнению постановления Западного апелляционного хозяйственного суда, вставшего на сторону руководителя ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл», – сказано в публикации.

«Факты» отмечают со ссылкой на украинских и иностранных аналитиков, что ACP использовал административный ресурс, но это также не принесло результата.

«Сам скандал между украинским аграрным холдингом и зарегистрированным в офшоре «американским» хедж-фондом становится всё менее обсуждаемой темой, поскольку представители украинских органов власти и аграрных предприятий увидели, что работа стратегически важного предприятия ООО «Олимпикс Купе Интернейшнл» не остановилась, даже несмотря на судебные тяжбы и активную борьбу сторон. ACP так и не удалось получить ни физического, ни юридического контроля над зерновым терминалом, который загружает суда украинской агропродукцией в рамках «зерновой инициативы», – отмечается в материале.

Иностранные и украинские суды в течение последних месяцев вынесли ряд решений в пользу GNT Group, «фактически лишив ACP любой возможности осуществить рейдерский захват», указывает издание.

«При этом хедж-фонд пока продолжает попытки обанкротить компанию – оператора терминала через суды, чтобы остановить его работу и осуществить продажу третьей стороне. Вероятной «третьей стороной» расследователи HUB’s называют DF Group олигарха Дмитрия Фирташа, с которым Арахамия встречался в ноябре 2022 года – незадолго до начала попытки ACP захватить активы GNT Group – терминал ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл», – пишут «Факты».

Для справки. Зерновой перегрузочный терминал Олимпекс Купе Интернейшнл находится в Одесском морском порту, мощность хранения 180 тыс. т.

Как сообщала Одесса News, всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 16 апреля 2023 года Украина экспортировала 28,1 млн т продукции АПК.

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