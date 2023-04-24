Кто в Одессе 26 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода в Одессе у некоторых жителей города 26 апреля не будет воды.

«Инфоксводоканал» сообщает, что в этот день с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Малиновского и Приморского районов города Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, жилых массивов «Радужный», «Совиньон 1-5», «Черноморка», ЖКУ «Таирово».

Отключение не будет касаться ж/м «7-е небо», районов «Застава», «Ленпосёлок», «Слободка».

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