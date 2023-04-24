Король Британии засвидетельствует побратимство библиотек Одессы и Ливерпуля

Король Британии Чарльз III официально отметит побратимство библиотеки Ливерпуля с Одесской научной библиотекой имени Грушевского.

Об этом в Facebook сообщил Благотворительный фонд «Библиотечная страна».

«В среду, 26 апреля, Король Чарльз ІІІ вместе с Камиллой, королевой-консортом, посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить её побратимство с Одесской областной универсальной научной библиотекой имени М. Грушевского», — говорится в сообщении.

Заключение меморандума является инициативой украинки Вероники Ясинской, которая присоединилась к ливерпульскому сообществу после того, как в прошлом году покинула свой родной Киев из-за войны.

“Центральная библиотека Ливерпуля стала местом, в которое хотелось пригласить как можно больше украинцев. Чтобы у каждого была возможность получить новый опыт, ознакомиться и ощутить современную концепцию библиотеки как открытого пространства для всех желающих и найти книгу на родном языке”, — пояснила Ясинская.

В БФ отметили, что побратимство библиотек Украины и Великобритании является беспрецедентным событием в библиотечном сообществе обеих стран, которое подтвердит поддержку Украины в сложные времена, будет способствовать развитию библиотечного дела и привлечёт внимание к важности поддержки книгочтения.

Одной из сторон меморандума о сотрудничестве выступает Благотворительный фонд «Библиотечная страна». Его исполнительный директор Люсьена Шум посетит церемонию подписания меморандума в Ливерпуле 26 апреля.

«Мы видим много возможностей для культурных обменов, совместных инициатив между нашими странами, поэтому стремимся формировать тесные партнёрские отношения между библиотеками Украины и Великобритании. Поэтому наш благотворительный фонд видит своей задачей налаживание международного сотрудничества для развития библиотечного дела. Мы искренне благодарны Великобритании за огромную поддержку и помощь», – сказала Шум.

Отмечается, что на февраль-март 2023 года в результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали или полностью разрушены 528 библиотек, уничтожены более 300 библиотек в учебных заведениях, пострадали как минимум 20 университетских библиотек, полностью уничтожены книжные фонды 42 библиотек.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года король Великобритании Чарльз III посетил место обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины в графстве Уилтшир.

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