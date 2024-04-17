Канада планирует выделить на военную помощь Украине $1,2 миллиарда

Канада в течение пяти лет выделит на разнообразную военную летальную и нелетальную помощь Украине 1,6 млрд. канадских долл. (около 1,2 млрд. долл. США).

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на проект государственного бюджета Канады, внесённый в парламент страны.

«Бюджет-2024 предлагает предоставить министерству обороны в течение пяти лет, начиная в 2024-2025 гг., 1,6 млрд долл. на обеспечение Украины летальной и не летальной военной помощью», — утверждается в документе.

Отмечается, что это «многолетнее обещание обеспечит предсказуемость Украины и канадской оборонной промышленности».

“После начала конфликта Канада пообещала Украине более 4 млрд канадских долл. (около 3 млрд долл. США – ред.) военной помощи, которые стали частью 14 млрд канадских долл. (более 10,7 млрд долл. США) общей поддержки Украины с февраля 2022-го года”, — отмечается в государственной смете.

Также сообщается, что Канада летом начнёт передачу Украине 450 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger.

Одесса News информировала в марте 2024 года, что канадская программа по упрощённому приёму украинских беженцев не будет продлена на новый срок.

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