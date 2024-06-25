Чехия доставила в Украину первую партию боеприпасов в рамках своей инициативы

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы уже на Украине.

Об этом он заявил в соцсети Х, собщает Укринформ.

«Первая партия боеприпасов в рамках нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем, что необходимо», – написал Фиала.

Накануне Министр обороны Чехии Яна Чернохова проинформировала, что к инициативе присоединились уже 18 стран, однако она не назвала страны, где закупается амуниция, поскольку Россия может попытаться сорвать договорённости.

Одесса News информировала, что Чехия предложила на февральском саммите ЕС закупать артиллерийские боеприпасы для Украины в третьих странах за средства ЕС. Речь шла о 800 тысячах боеприпасов, которые Чехия нашла во всём мире. В мае сообщили, что страны-участницы внесли уже более 1,6 миллиарда евро.

Фото: Morris MacMatzen/Getty Images

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