Возобновлена работа трёх одесских портов — в Одессе, Черноморске и Южном

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Об этом Военно-Морские силы Вооружённых сил Украины сообщают в Facebook.

“В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена ​​работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путём формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования”, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 22 июля в Стамбуле по результатам четырёхсторонней встречи Украины, Турции, ООН и России были достигнуты договорённости об осуществлении вывоза зерна и другой агропродукции из портов Украины.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, уже начал работу в Стамбуле.

Кабинет Министров на заседании 26 июля внёс изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять его топливом, прямо возле портов Рени и Измаил.

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