ВМС Турции усилили свою группировку кораблей в Чёрном море

Военно-морские Силы Турецкой Республики усиливают свою группировку кораблей в Чёрном море.

26 июля проливом Босфор прошли два турецких фрегата типа MEKO, а за ними проследовала подводная лодка типа 209/1400 Gür ВМС Турции, сообщает Укринформ, ссылаясь на турецкие источники.

Первым в Чёрное море вошел TCG Yıldırım F243, следом — TCG Fatih F242.

Вероятно, оба фрегата будут обеспечивать движение караванов с зерном, идущих из черноморских портов Украины, а также осуществлять их досмотр и, возможно, сопровождение.

Как сообщала Одесса News, 22 июля в Стамбуле по результатам четырёхсторонней встречи Украины, Турции, ООН и России были достигнуты договорённости об осуществлении вывоза зерна и другой агропродукции из портов Украины.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, уже начал работу в Стамбуле.

Кабинет Министров на заседании 26 июля внёс изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять его топливом, прямо возле портов Рени и Измаил.

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