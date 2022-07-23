Соглашение о разблокировке морского экспорта зерна из Украины подписано

22 июля в Стамбуле достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, трансляцию вёл Sky news.

Эрдоган заявил, что сделка поможет «миллиардам людей, страдающих от голода в результате блокады, и снизит продовольственную инфляцию».

По его словам, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно вернуть объёмы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

Гутерриш также выразил надежду, что достигнутые договорённости принесут пользу жителям стран, находящихся на грани банкротства, и наиболее уязвимым категориям населения. Он объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга реализации так называемой «Черноморской инициативы».

«Обеспечение мировой безопасности поставками сельского хозяйства и прочего очень важно во многих аспектах. Мы создали интенсивный и аргументированный процесс с украинскими и российскими властями и властью ООН для отгрузки зерна из Украины. Мы контактируем с украинскими и российскими партнёрами, чтобы контролировать весь процесс», – сказал генсек ООН.

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter сообщил, что Украина не намерена подписывать никаких документов с Россией.

«Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – написал он.

По его словам, соглашение не предусматривает присутствия российских представителей в украинских портах и сопровождения судов с зерном военными РФ.

«В случае провокаций – немедленный военный ответ», – подчеркнул он.

Советник главы ОП подтвердил, что суда, которые будут направляться в Украину, подлежат осмотру. Как сообщало накануне Reuters, пишет издание ГОРДОН, на этом настаивает Россия, ожидая попыток доставки оружия этим путём.

Подоляк утверждает, что проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах «в случае возникновения такой потребности».

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал зеркальный документ с главой ООН, а также президентом и главой минобороны Турции, сообщает РБК. По его словам, подписанный меморандум предполагает «подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки». Другие участники переговоров не упоминали о том, что это оговорено в соглашении.

Как сообщала Одесса News, в мае Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах. Транспортировать украинское зерно на экспорт, согласно договорённостям в Стамбуле, планируется через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

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