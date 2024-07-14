За Украину отдал свою жизнь житель Одесской области Александр Иванов

Килийская громада 4 июля 2024 года попрощалась с 53-летним Александром Ивановым — командиром стрелкового отделения, который умер 29 июня после длительного лечения в киевской больнице, куда он был доставлен после ухудшения состояния здоровья во время проведения эвакуации раненых в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Килийский городской голова.

Александра провели живым коридором вдоль маршрута следования похоронной процессии. Сограждане вышли на обочину с цветами и флагами, чтобы преклонить колено перед мужчиной, который с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.

В ряды ВСУ Александр присоединился 27 февраля 2022 года. Начинал службу с роты охраны при Килийском военкомате. Затем его перевели в Кропивницкий, а через месяц — на Купянское направление. С апреля защитник оказался в Волчанске на Харьковщине, откуда его госпитализировали с инсультом.

В больнице воин пробыл почти месяц, имел положительную динамику, но сердце не выдержало. Рядом почти все время находилась любимая жена. У Александра остались также дочь и внуки.

Одесса News сообщала о гибели 4 июля 2024 года в районе выполнения боевых задач по назначению на территории Чернобыльской зоны отчуждения Киевской области солдата миномётного взвода, жителя Южного Евгения Синицы.

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Фото: Бессарабия. INFORM

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