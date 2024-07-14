«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 91-й) — пожежі — лихо для природних екосистем

Пожежі — найбільш масове та розповсюджене лихо: вони відбуваються практично в усіх районах Одеської області, особливо влітку. Упродовж кількох тижнів через суху, спекотну погоду зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

Причинами виникнення пожеж у природних екосистемах можуть бути кинутий у суху траву недопалок чи сірник, або необлаштоване вогнище і необережне поводження з ним, — повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині.





Якась із цих причин, вірогідно, й стала причиною займання полум’ям у червні цього року території господарської зони НПП «Тузлівські лимани» в межах Дивізійської територіальної громади.

«Зі східної сторони заплави (долини) річки Хаджидер працівницею Парку було виявлено частину вигорівшої степової та лучної рослинності з елементами продовження тління, задимлення та горіння. Природоохоронниця одразу вирушила на місце події та за допомогою протипожежної кошми самостійно ліквідувала пожежу», — йдеться у публікації.

Після проведення точних замірів інженерами Парку було встановлено, що всього вигоріла територія площею 5, 2803 га.

Внаслідок пожежі природних екосистем на Одещині сотні лелек, фазанів та козуль залишилися без своїх будинків. Про це повідомляла Одесса News з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області. Тільки за вчорашній день, 13 липня, 70 виїздів здійснили одеські рятувальники на загоряння сухої рослинності на загальній площі понад 26 га.

«Люди! Ви знищуєте все живе! Від ваших безвідповідальних дій завдається непоправної шкоди українській землі!», — з розпачем заявляють одеські рятувальники.

Останні 2 роки причиною пожеж стали й військові дії, ворожі ракетні обстріли. Лише вчора, 13 липня, надійшла інформація про падіння ракети «Іскандер», у результаті чого виникло горіння сухої трави на відкритій місцині в рекреаційній зоні Одеської області.

Фото: Олени Власенко, Олени Староверової, ДСНС Одещини/Facebook

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