Песня воскресенья на Одесса News: Ирина Билык, «Кохаю»

Украинская певица Ирина Билык в мае в YouTube презентовала клип на песню «Кохаю».

«Счастлива представить вам свою новую песню, затрагивающую глубокие и противоречивые чувства в отношениях. В этом треке я отстраиваю сложную границу между любовью и ненавистью к моему любимому человеку. Через текст и эмоциональное исполнение я пыталась передать всю палитру возникающих чувств, когда любишь и одновременно испытываешь разочарование. Эта песня для тех, кто когда-то испытывал столь запутанные эмоции и ищет ответ в музыке», – написала Билык.

По словам артистки, она сама создавала свой образ для клипа.

«Здесь я и есть та Ирина Билык, которая родилась петь для вас, обошла круг стилистов и наконец сделала то, о чём мечтала – стала гадалкой, которая очаровывает сама себя для того, чтобы влюбляться снова и снова», – добавила она.

Що зі мною? Шаленію тобою

Душа потребує спокою

Та я готова з цим жити до кінця

Знаю, що ти, можеш падати з висоти

По краю іти, за мене можеш вбити

Та до кінця я уже не можу бути твоя

Я наче холодна зброя

Кохаю і ненавиджу

Серцю накажу сказати не люблю

А небу буду каятись

Що не проживу, без щастя і жалю не живу

Кохаю і ненавиджу

Кохаю і ненавиджу

Я залишила для тебе світло в кімнаті

Щоб ти зміг крізь темряву пройти

І подолати, всі неземні шляхи

Знаєш я горіла мов полумʼя

До тебе все життя лилася течія

Та до кінця я уже не можу бути твоя

Я наче холодна зброя

Кохаю і ненавиджу

Серцю накажу сказати не люблю

А небу буду каятись

Що не проживу, без щастя і жалю

Кохаю і ненавиджу

Кохаю і ненавиджу

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом «Кувала зозуля». Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Одесса News информировала, что в 2022 году Ирина Билык купила рядом с яхт-клубом в Совиньоне квартиру.

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