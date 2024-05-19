Песня воскресенья на Одесса News: Влад Дарвин и Марко Квитка, «Березень-квітень»

Автор-исполнитель Vlad Darwin и финалист шоу «Голос страны» певец Marko Kvitka объединились, чтобы подарить слушателям необычный музыкальный эксперимент — дуэтную песню «Березень-квітень».

Как радоваться весне, когда в душе до сих пор гудит февраль? На пересечении марта и апреля, в мае, когда тепло окончательно побеждает холод…

В их исполнении звучит и драматизм современной Украины, и жизнеутверждающая энергия весеннего пробуждения.

Влад и Марко познакомились несколько лет назад, когда Марко переехал в Киев из Краматорска. Поражённый не только исполнительским мастерством Марка, но и историей о тяжёлых временах в родном Краматорске, оказавшемся под оккупацией, Влад решил, что должен создать с Марком песню.

«Сейчас я работаю над альбомом коллабораций с молодыми артистами. Марк стал первым артистом нового этапа моего творчества. Также я в первый раз работаю в мужском дуэте. Он — удивительный вокалист, который уже продемонстрировал своё мастерство во многих телевизионных шоу. Работать с его голосом было увлекательно. Он способен прикоснуться к струнам души», — поделился автор песни Влад Дарвин.

«Для меня «Березень-квітень» – это песня благодарности, памяти, сострадания и веры. И её финальная версия отражает весь контраст эмоций, которые я переживал последние два года, находясь вдали от оставшейся в Краматорске семьи, 30 км от линии фронта. Благодарен Владу за открытость к творчеству и профессионализм – это важный опыт для меня. Мы создали дуэт двух творческих поколений, объединили наши голоса и призвали эту весну к надеждам и свершениям», — добавляет Марко.

Вместе с песней исполнители представили музыкальное видео, режиссёром которого стал перспективный украинский клипмейкер Александр Гирченко, уже снявший работы для многих артистов, в частности, для KOLA, Alena Omargalieva, Chekson, СХОЖА и других. Минималистическое и атмосферное видео, снятое ночью, подчёркивает символизм песни.

Березень-квітень-квітень

Навчи мене своїх пісень

Всміхатися серцем навчи

І бачити ранок вночі

Березень-квітень-квітень

(Березень-березень)

(Квітень-квітень)

Надії на сонячний день

(Березень-березень)

(Травень-травень)

Хоча б один дотик лиши

Бо лютий гуде у душі

Березень-квітень-квітень

(Березень-березень)

(Квітень-квітень)

Серед яких одкровень

(Березень-березень)

(Травень-травень)

Шукати порад мені слід

Аби розтопити цей лід

Березень-квітень-квітень

(Березень-березень)

(Квітень-квітень)

Скажи, де той вітер зцілень?

(Березень-березень)

(Травень-травень)

Коли повернуться, коли

Моєї весни журавлі?

Березень-квітень все знав

І в серці моїм написав

Народяться нові світи

Не може весна не прийти

Народяться нові світи

Не може весна не прийти

Народяться нові світи

Не може весна не прийти

Квітень-квітень

Навчи мене своїх пісень

Всміхатися серцем навчи

І бачити ранок вночі.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня Teresa&Maria в исполнении Jerry Heil и Аlyona Аlyona, занявшая 3-е место на завершившемся 12 мая в Швеции песенном конкурсе «Евровидение-2024».

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