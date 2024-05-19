Песня воскресенья на Одесса News: Влад Дарвин и Марко Квитка, «Березень-квітень»

Автор-исполнитель Vlad Darwin и финалист шоу «Голос страны» певец Marko Kvitka объединились, чтобы подарить слушателям необычный музыкальный эксперимент — дуэтную песню «Березень-квітень».
Как радоваться весне, когда в душе до сих пор гудит февраль? На пересечении марта и апреля, в мае, когда тепло окончательно побеждает холод…
В их исполнении звучит и драматизм современной Украины, и жизнеутверждающая энергия весеннего пробуждения.
Влад и Марко познакомились несколько лет назад, когда Марко переехал в Киев из Краматорска. Поражённый не только исполнительским мастерством Марка, но и историей о тяжёлых временах в родном Краматорске, оказавшемся под оккупацией, Влад решил, что должен создать с Марком песню.
«Сейчас я работаю над альбомом коллабораций с молодыми артистами. Марк стал первым артистом нового этапа моего творчества. Также я в первый раз работаю в мужском дуэте. Он — удивительный вокалист, который уже продемонстрировал своё мастерство во многих телевизионных шоу. Работать с его голосом было увлекательно. Он способен прикоснуться к струнам души», — поделился автор песни Влад Дарвин.
«Для меня «Березень-квітень» – это песня благодарности, памяти, сострадания и веры. И её финальная версия отражает весь контраст эмоций, которые я переживал последние два года, находясь вдали от оставшейся в Краматорске семьи, 30 км от линии фронта. Благодарен Владу за открытость к творчеству и профессионализм – это важный опыт для меня. Мы создали дуэт двух творческих поколений, объединили наши голоса и призвали эту весну к надеждам и свершениям», — добавляет Марко.
Вместе с песней исполнители представили музыкальное видео, режиссёром которого стал перспективный украинский клипмейкер Александр Гирченко, уже снявший работы для многих артистов, в частности, для KOLA, Alena Omargalieva, Chekson, СХОЖА и других. Минималистическое и атмосферное видео, снятое ночью, подчёркивает символизм песни.
Березень-квітень-квітень
Навчи мене своїх пісень
Всміхатися серцем навчи
І бачити ранок вночі
Березень-квітень-квітень
(Березень-березень)
(Квітень-квітень)
Надії на сонячний день
(Березень-березень)
(Травень-травень)
Хоча б один дотик лиши
Бо лютий гуде у душі
Березень-квітень-квітень
(Березень-березень)
(Квітень-квітень)
Серед яких одкровень
(Березень-березень)
(Травень-травень)
Шукати порад мені слід
Аби розтопити цей лід
Березень-квітень-квітень
(Березень-березень)
(Квітень-квітень)
Скажи, де той вітер зцілень?
(Березень-березень)
(Травень-травень)
Коли повернуться, коли
Моєї весни журавлі?
Березень-квітень все знав
І в серці моїм написав
Народяться нові світи
Не може весна не прийти
Народяться нові світи
Не може весна не прийти
Народяться нові світи
Не може весна не прийти
Квітень-квітень
Навчи мене своїх пісень
Всміхатися серцем навчи
І бачити ранок вночі.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня Teresa&Maria в исполнении Jerry Heil и Аlyona Аlyona, занявшая 3-е место на завершившемся 12 мая в Швеции песенном конкурсе «Евровидение-2024».
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