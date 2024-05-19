Рік тому під Бахмутом зник боєць ЗСУ, інспектор Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Плачков.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Він дуже любив природу нашого парку, відважно, послідовно й люто охороняв природну спадщину. Мені довелося з ним бути в різних рейдах по боротьбі з браконьєрами і він завжди гідно стояв на охороні держави, захищаючи наше спільне надбання. В цій жорстокій війні кожного дня гинуть і зникають люди, дуже страждає дика природа, яка є основою нашого життя, і за яку так міцно боровся Ваня Плачков. Сьогодні рік, як немає жодної вісточки від нього. Віримо і сподіваємось на диво!», — написав Іван Русєв.

За інформацією Івана Русєва, нині троє працівників Нцпарку боронять Україну на передньому краї фронту. Всього ж 6 його колег з НПП «Тузлівські лимани» пішли на фронт, один з них загинув, Іван Плачков зник без вісті 16 травня 2023 року, один звільнився за станом здоров’я.

Своєю лінією фронту — діяльність в Національному природному парку — вважають решта співпрацівників, які, хто в рейдах, хто під час зустрічей з населенням, хто в судових засіданнях ведуть боротьбу за мирне життя в Тузлівських лиманах.

«Ми зберігаємо природу, вивчаємо природні процеси в диких умовах, які вони мають бути без втручання людини, досліджуємо стан навколишнього середовища, популяцій тварин і рослин, розробляємо методи охорони природи, особливо рідких видів, екосистем, також популяризуємо знання про природу, тварин, рослин, важливість збереження екосистем і створення заповідних територій, знайомимо людей зі світом природи через екскурсіїї в дику природу, екотуризм, у тому числі, орнітологічний (бьордвотчинг), через фотоматеріали і публікації в соціальних мережах. Це і є наша робота — працівників природно-заповідних територій, науковців, які там працюють, працівників екоосвіти. Можливо, ця робота не так помітна для суспільства, але ми робимо свою справу, на своєму місці», — написав орнітолог Сергій Галущенко на сторінках НПП «Тузлівські лимани».

Одесса News інформувала про відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів у Національному природному парку «Тузлівські лимани».

Фото: Іван Русєв, НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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