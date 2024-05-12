«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 83-й) — транзитний вокзал для мігруючих птахів

11 травня відзначався Всесвітній день мігруючих птахів. Ця щорічна, всесвітня ініціатива,що покликана підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються перелітні птахи, і привернути увагу до важливості їх захисту та місць проживання, не обійшла повз Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області.

Недарма «Тузлівські лимани» називають транзитним вокзалом перелітних птахів.

Як не дивно, але цього року День мігруючих птахів присвячений захисту комах, адже їхній дефіцит може перешкоджати міграції та розмноженню птахів.

Але не лише зникнення комах ставить під загрозу стан довкілля — російська збройна агресія має серйозний вплив на природні екосистеми та міграційні шляхи пернатих.

Мігруючі птахи відіграють важливу роль в екосистемах по всьому світу. Їх щорічні подорожі об’єднують континенти, а їх присутність збагачує наше життя. Дослідженням особливості розмноження та міграції птахів займаються орнітологи. Якщо ви любите спостерігати за птахами, але не маєте відповідної освіти, то ви — бьордвотчер (спостерігач за птахами) – це один з найбільш пізнавальних і гуманних способів дослідження довкілля. Для того, щоб почати, достатньо роззирнутися навколо і прислухатися.

Серед мільйонів найунікальніших місць світу рожеві фламінго обрали саме Тузлівські лимани, вважаючи їх найвдалішим та найбезпечнішим місцем для появи малюків, і ми маємо поважати їх вибір та дати шанс на розмноження, — говориться у публікації у Facebook на сторінці Національного природного парку «Тузлівські лимани».

«В минулому році птахи спершу обрали невдале місце — дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактору неспокою. Лише покинувши свої гнізда та віднайшовши безпечне місце, вони загніздились знову та вивели потомство; тоді 192 пташеня з’явилось на світ, 18 з яких нам вдалось кільцювати. Минулорічне місце гніздування вкрите водою, тому зараз фламінго знову у пошуках!», — йдеться у публікації.

«Неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, потребують нашого з Вами захисту і ми не маємо права їх підвести», — закликають працівники НПП.

Одесса News повідомляла, що неймовірно красиві й дивовижні птахи — сиворакші — наприкінці квітня-початку травня з’явилися в Національному природному парку «Тузлівські лимани» та оселилися на Кордоні «Тузлівська Амазонія».

Фото: Іван Русєв, Олександр Бронсков, НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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