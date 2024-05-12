Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира

Боксёр из Белгород-Днестровска Одесской области, экс-чемпион мира по версиям WBO, WBА и WBС Василий Ломаченко 12 мая в Перте (Австралия) победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе австралийца Джорджа Камбососа в поединке за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Начиная со второго раунда Ломаченко начал доминировать в ринге и избивать своего соперника. Камбосос смог занести себе в актив лишь шестой раунд, когда за счёт трёх ударов ниже пояса и попаданий по корпусу ему удалось на время сбить дыхание украинца. В седьмом раунде Василий восстановился и продолжил избивать оппонента, пока не наступила одиннадцатая трёхминутка.

«В одиннадцатом раунде Ломаченко пробил аперкот и боковой в голову, после которых Камбосос упал, но рефери этого не заметил, считая, что был толчок. Когда Джордж поднялся на ноги, Василий пробил ему в живот, и австралиец взял колено – нокдаун. Камбосос поднялся на ноги, но Ломаченко в следующей атаке обрушил на корпус австралийца град ударов. Камбосос снова упал, а рефери остановил сражение. Параллельно с решением судьи угол австралийца выбросил белое полотенце», — говорится в комментарии к матчу.

Отмечается, что Ломаченко отобрал титул IBO у Камбососа. Для Ломаченко это первая досрочная победа с июня 2021 года. Камбосос при этом впервые в карьере проиграл досрочно.

До боя с Камбососом у Ломаченко на профессиональном ринге было 17 побед (11 нокаутом), три поражения. У австралийца, соответственно, 21 победа (10 нокаутом) и два поражения.

Промоутерская компания Top Rank Boxing в Х показала фрагмент боя, когда Камбосос получил нокдаун и нокаут.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

LOMA IS BAAAAAAACK 🇺🇦🏆 pic.twitter.com/EFi5KtkKrA — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

На объявление результата боя Ломаченко вышел в ринг, накинув на плечи украинский флаг, и трижды перекрестился. Перед боем он вышел в ринг в халате с изображением Исуса Христа.

«Хочу поблагодарить нашего Бога Иисуса Христа. Очень благодарен. Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой для моего отца», – сказал Василий, став чемпионом.

Для справки. Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион 2008 (Пекин) и 2012 (Лондон) годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года среди любителей.

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014 – 2016), во втором полулёгком весе по версии WBO (2016 – 2018), в лёгком весе по версиям WBA (2018 – 2020), WBO (2018 – 2020), WBC (2019 – 2020).

В мае 2023 года Ломаченко проиграл Девину Хейни (США) поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе.

27 февраля 2022 года, после полномасштабного нападения России на Украину, мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан говорил, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре он посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что «гордо несёт флаг всякий раз», когда выходит на бой.

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