Более 500 болельщиков из Украины поддержат Ломаченко в Лондоне

Более 500 болельщиков прибудут из Украины в Британию поддержать боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко в бою с Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа в Лондоне.

Об этом рассказал куратор украинского фан-тура Максим Розенко в комментарии Sport Arena.

“Василия на «О2 Арена» будут поддерживать более 500 украинцев. Могло бы быть значительно больше. Наша диаспора в Великобритании подала две коллективные заявки и готова была выкупить у организаторов боксёрского шоу Matchroom Boxing в целом 1000 билетов. Идея заключалась в том, чтобы были полностью выкуплены два сектора, которые стали бы “украинскими”, — сказал Розенко.

К сожалению, организаторы значительно урезали заявки. Но даже в такой ситуации поражает география фанатов Ломаченко — за украинского чемпиона будут болеть любители бокса из Израиля, Норвегии, Словении, Германии, Польши, Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Дании, Франции, США, Хорватии, Молдовы и России. В основном это этнические украинцы, а также выходцы с постсоветского пространства.

Как сообщала Одесса News, в последний день лета в Лондоне чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко проведёт бой с британцем Люком Кембеллом. На кону будут стоять сразу 3 чемпионских титула — по версиям WBC, WBA и WBO. За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит свой рекордный гонорар — 4 млн долларов.

Билеты на 20-тысячную “О2 Арену” давно проданы.

В среду, 28 августа, в York Hall состоится открытая тренировка боксёров, которая начнётся в 17.00. В пятницу, 30 августа, в Spitalfields Market состоится церемония взвешивания (в 13.00).

Василий Ломаченко уже прибыл в Лондон.