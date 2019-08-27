В Одессе прошёл Четвёртый массовый диктант по украинскому языку

Организаторы одесского «Вышиванкового фестиваля» объявили победителей Четвёртого массового диктанта по украинскому языку.

В этом году его писали почти 300 участников.

Диктант зачитывал специальный гость фестиваля писатель Любко Дереш, сообщает Укринформ.

Отмечается, что лучше всех написал диктант под названием «Какими нам быть» студент Алексей Воронко, не допустивший ни одной ошибки. Второе место получила Анастасия Кушниренко, а третье разделили между собой Роман Стебливский, Кирилл Дымов, Евгения Чернолуцкая, Елена Рух, Лариса Гора, Дарья Кучеренко, Виктория Музыка и Лада Обезенюк.



Как сообщала Одесса News, в Одессе состоялся Вышиванковый фестиваль, посвящённый Дню независимости Украины.

Фото: Укринформ