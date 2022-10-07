Одесский оперный театр стал лауреатом конкурса «Украинский язык – язык единения»

Одесский национальный академический театр оперы и балета стал лауреатом ХХIII общенационального конкурса «Украинский язык – язык единения».

Об этом сообщает 6 октября пресс-служба театра в Facebook.

«Специальными дипломами конкурса в номинации «На виду у мира» за мировую премьеру оперы «Катерина» отмечен творческий коллектив театра и генеральный директор – художественная руководительница Надежда Бабич», — говорится в сообщении.

Для справки. Общенациональный конкурс «Украинский язык – язык единения» проходит в Одессе 23-й год подряд, охватывая все сферы общественной жизни. Конкурс стал уникальным явлением не только в Одесской области, но и в масштабах Украины, ведь прочно связан многолетними творческими, культурными и духовными связями, тесным сотрудничеством с журналистской, писательской, художественной, образовательной, научной и другими профессиональными сообществами, творческими объединениями, деловыми кругами и властными институтами. Символично, что конкурс «Украинский язык – язык единения» стал своеобразным патриотическим брендом Одессы, а Одесская опера уже более века является самой выдающейся визитной карточкой нашего города.

Фото: Одесский театр оперы и балета/Facebook

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